В Ассоциации фармдеятельности РК назвали причину очередей в аптеках Алматы

Алматы. 14 июля. Kazakhstan Today - Очереди снаружи аптек Алматы вызваны требованием социального дистанцирования, об этом рассказала президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова в ходе онлайн-брифинга, передает Kazakhstan Today.

В целях стабилизации рынка и обеспечения своевременного ввоза лекарственных средств были приняты решения по упрощению процедуры получения сертификации продуктов и процесса одноразового ввоза, а также по разрешению ввоза лекарств в незарегистрированных упаковках", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

По информации ведомства, на сегодняшний день аптеки обеспечены достаточным количеством лекарств, в частности, жаропонижающими препаратами. Очереди снаружи аптек вызваны требованием социального дистанцирования. Тем не менее в связи с ажиотажем в городе было принято решение не отпускать в одни руки более 2-3 упаковок препаратов.

На данный момент приняты все необходимые меры для насыщения городского рынка лекарственными препаратами", - сказала Марина Дурманова.





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