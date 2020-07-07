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В Казахстане упростили порядок ввоза и сертификации медикаментов

06.07.2020, 10:27 8641
Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - В соответствие с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, для оперативного насыщения рынка необходимыми лекарствами, правительством принят ряд мер. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов, передает Kazakhstan Today.
 
Так, по словам Тугжанова, теперь в течение суток рассматриваются заявки на предоставление разрешения разового ввоза на лекарственные средства. 
 
Кроме того, применяется ускоренная процедура сертификации лекарств и выдача сертификата. 
 

Совместно с акиматами созданы мониторинговые группы, которыми проводятся объезды оптовых складов частных аптек по наличию лекарств и недопущению завышенных цен", - цитируют Тугжанова в СЦК. 


 

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