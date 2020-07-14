Акимат Алматы прокомментировал высокие цены на лекарства

Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - Представители акимата Алматы прокомментировали цены на лекарства в городских аптеках, передает Kazakhstan Today.

В понедельник состоялся онлайн-брифинг, в котором приняли участие глава Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова и заместитель акима города Сапарбек Туякбаев.

По словам Дурмановой, приказом Минздрава в стране определены предельные цены на медицинские препараты.

У нас государственное урегулирование цен. Любой уважающий себя бизнесмен, который давно работает в нашей системе, никогда не будет завышать предельных цен. Это грозит большим штрафом для первого раза, во второй раз может повлечь за собой приостановку действия лицензии на шесть месяцев. В этом случае бизнес можно будет закрывать", - пояснила эксперт.

Марина Дурманова сообщила, что фактов нарушения со стороны аптек не было выявлено.

Если до этого парацетамол стоил 70-80 тенге в аптеках, то предельная цена может быть поднята до 128 тенге. Но ни одна аптечная организация не поднимала. Разговоры о повышении цен присутствуют, но нарушения предельных цен нигде не было".

Сапарбек Туякбаев рассказал, что мониторинговая группа при акимате дважды в день проверяет все городские аптеки. Он подтвердил слова Дурмановой о том, что не было выявлено ни единого превышения предельно допустимых цен на лекарства.

Во-первых, в первые дни, пока мы не подписали соглашение и не вязли под жесткий мониторинг, обычные граждане и перекупщики покупали вместо трех упаковок парацетамола, допустим, 100 упаковок. Потом выставляли в Интернете на продажу. Все эти факты мы передали правоохранительным органам. Уже 11 фактов нарушения выявлены. По ним ведутся работы", - сообщил Туякбаев.

В Алматы работают более 800 аптек. В 105 из них ежедневно проводятся проверки. Позднее этот список планируется расшить до 200.

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