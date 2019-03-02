В Астане по итогам проверок уязвимых в террористическом отношении объектов судом наложены штрафы на более 33 млн тенге

Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - В рамках проведения ОПМ "Правопорядок" в 2018 году сотрудниками полиции обследованы более 1000 объектов уязвимых в террористическом отношении. По итогам проверки к административной ответственности привлечено 94 объекта, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Астаны, было внесено 242 предписания для устранения недостатков, по результатам проведенных проверок к административной ответственности по статье 149 КоАП РК привлечено 94 объекта различной категории. Судом наложены штрафы на более 33 миллиона тенге.

"С начала года по 4 объектам различной категории возбуждено административное производство по статье 149 КоАП РК (Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении)", - проинформировали в ведомстве.

В департаменте полиции напомнили, что владельцы и руководители объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности в соответствии с требованиями закона "О противодействии терроризму" и соблюдения должного уровня безопасности обязаны реализовывать следующие мероприятия: разработать паспорта антитеррористической безопасности объекта, постоянно проводить профилактические и учебные мероприятия по обучению персонала не предмет антитеррористической защиты, планировать совместные действия с заинтересованными государственными органами, оснастить качественной телевизионной системой видеонаблюдения со сроком хранения видео информации не менее 30 суток, а также в отдельных случаях установить систему контроля управления доступом, систему охранной сигнализации, а также систему оповещения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства