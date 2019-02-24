В Астане школьник неделю провел в компьютерных клубах, пока его разыскивали полицейские и родные

Павлодар. 16 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Астаны нашли в компьютерном клубе 16-летнего школьника, который пропал 8 февраля, передает Kazakhstan Today.

Болат Кожамжаров, 2002 года рождения, пропал 8 февраля. По словам друзей подростка, которые видели его последними, незадолго до исчезновения Болат рассказывал, что к нему приставал посторонний мужчина. Ребята виделись в местном игровом клубе. В тот же день Болат не вернулся домой. Его телефон был доступен трое суток, но подросток не отвечал на звонки и сообщения. 11 февраля смартфон оказался вне зоны доступа.

Как сообщили в департаменте полиции Астаны, старшеклассника нашли в помещении одного из столичных компьютерных клубов вечером 15 февраля.

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