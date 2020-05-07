В Атырау назначен руководитель управления здравоохранения

Атырау. 6 мая. Kazakhstan Today - В Атырау назначен исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова временно исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения назначен Нурлыбек Кабдыкапаров, сообщает Региональная служба коммуникаций.

По ее информации, с декабря 2019 года Нурлыбек Кабдыкапаров был директором филиала некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" по городу Алматы.

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