Число заболевших коронавирусом на Тенгизе достигло 160 человек

Еще 15 случаев заражения COVID-19 выявлено на Тенгизском месторождении. В числе заболевших десять мужчин и пять женщин. Они входят в число рабочих, проходящих подготовку к демобилизации с месторождения. Перед вывозом с места работы, согласно алгоритму, у всех сотрудников подрядных организаций были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы", - сообщили в оперштабе.
По информации портала "Ак Жайык", по состоянию на 6 мая в Атырауской области выявлено 226 человек с инфекцией COVID-19, из них 160 человек - зараженные с Тенгиза. Число выздоровевших в регионе - 78.
Ранее сообщалось, что работница вахтового поселка на Тенгизе заболела коронавирусом. Позже в поселке ввели карантин, а работников месторождения стали отправлять по домам после тестирования на коронавирус.
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