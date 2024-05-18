Первый казахстанско-китайский зерновой форум состоится в июне в СУАР

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первый казахстанско-китайский зерновой форум состоится в июне 2024 года в СУАР, КНР. В нем примут участие представители казахстанского и китайского бизнеса, государственных органов и госкомпаний двух стран, участвующих в регулировании экспорта/импорта зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.





Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Гочжун на двусторонней встрече в Астане 16 мая обсудили широкий спектр вопросов для интенсификации сотрудничества. Основной блок вопросов касался сельского хозяйства.





Стороны отметили значительные шаги на пути к безбарьерной торговле. В первую очередь это снятие в феврале 2024 года ограничений по ящуру в отношении экспорта мясной продукции из юго-восточных регионов Казахстана в Китай. Это позволило Казахстану возобновить экспорт высококачественной животноводческой продукции в КНР.





Приглашаем китайских бизнесменов организовать совместные проекты в Казахстане по производству и глубокой переработке сельхозпродукции, в т.ч. на принципах производственной кооперации. Мы готовы экспортировать зерновые и масличные культуры, мясную, птицеводческую, молочную и рыбную продукции, мед, корма и другие виды продовольствия", - обратился Серик Жумангарин к делегации КНР.





Одной из основных поставляемых культур Казахстана в Китай является пшеница. В 2023 году экспорт пшеницы в Китай составил 592 тыс. тонн, за первый квартал 2024 года - уже 220 тыс. тонн. Кроме того, за последние 5 лет экспорт растениеводческой продукции из Казахстана в Китай увеличился в 4,6 раза, с 750 тыс. тонн в 2019 году до 3,5 млн тонн в 2023 году.





Значительным шагом на пути укрепления сотрудничества в поставках зерновых станет первый казахстанско-китайский зерновой форум.





На встрече казахстанская сторона обратилась к китайской с предложением создать совместный подкомитет по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Это позволит более эффективно реализовывать потенциал взаимодействия двух стран в сфере агропромышленного комплекса. Также в целях обеспечения эффективности работы подкомитета предложено создать совместную рабочую группу из числа сотрудников министерств сельского хозяйства и транспорта Казахстана, КТЖ, Главного таможенного управления КНР и Администрации железных дорог Китая, которая будет оперативно и последовательно решать возникающие вопросы.





Также во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта и логистики, электронной коммерции, водосбережения, культурно-гуманитарных взаимоотношений и другие.