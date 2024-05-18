В Казахстане более 200 семей получили новое жилье взамен разрушенного паводками

Фото: telegram/ Жедел штаб / Атырау

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Атырау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области временно ограничено движение на 27-м километре трассы Атырау - Индер из-за обрушения участка дороги, - В Атырауской области временно ограничено движение на 27-м километре трассы Атырау - Индер из-за обрушения участка дороги, сообщает оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям региона.





Вокруг газоснабжающего трубопровода села Талдыколь просочилась вода, из-за чего обрушились грунт и трасса. Пострадавших нет. Фактов повреждения газопровода, газораспределения не зафиксировано. Специалисты управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области в настоящее время проводят оперативно-восстановительные работы. Задействовано 4 единицы спецтехники, 15 специалистов", - заявил заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.





Он заверил, что дорога будет полностью восстановлена до вечера 17 мая.





Фото: telegram/ Жедел штаб / Атырау





Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.





В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.





Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.





Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.





По его словам, "проблема в первую очередь складывается ввиду отсутствия полной ответственности непосредственно перед гражданами".





Эксперт считает, что начать нужно с проведения полной, всесторонней диагностики и паспортизации всех участков местных дорог в стране, чтобы оценить их общее состояние и выявить слабые места.