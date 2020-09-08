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В Атырауской области дети вынуждены учиться на крышах

07.09.2020, 20:59 4375
В Атырауской области дети вынуждены учиться на крышах
Атырау. 7 сентября. Kazakhstan Today - Школьники сел Ескене и Таскескен Макатского района проводят по несколько часов в день на крышах домов, потому что здесь плохо работает мобильная связь, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Ак Жайык", сельчане возмущены беспечностью местных властей, которые не сделали ничего для решения этой проблемы в преддверии нового учебного года.
 

До перехода на дистанционку два моих племянника обучались в школе-интернате имени М. Шарипова в поселке Доссор. Теперь они учатся дома, онлайн. Чего скрывать, в этом году почти не учились. Главная проблема - отсутствует сотовая связь. С начала учебного года не могут связаться со школой, следовательно, не учатся. Это же ужас! Десять дней назад районный акимат провел собрание в селе - сказали, что не смогли договориться с "Казахтелекомом". А чем занимались все лето? Заранее же было известно, что дети будут учиться дистанционно", - возмущается житель села Ескене Серик Турланов.

 
В селе можно увидеть детей, которые делают уроки, сидя на крышах домов. 

 
Чтобы связаться с учителями, дети вынуждены подниматься на крыши. Там они сидят по пять-шесть часов. 
 

В селе Ескене 22 школьника, в Таскескене 6, на разъезде №441 - двое. Чтобы повысить скорость мобильной связи в этих селах, мы изначально договаривались с "Казахтелекомом", но потом они отказались, потому что в отдаленных и малонаселенных пунктах это невыгодно. Но сейчас мы договорились с АО "Казтранском", восемь домов села Ескене уже подключены к Интернету. Эта работа продолжится до октября", - рассказал заместитель акима Макатского района Азамат Шангалаев.

 
Он добавил, что сейчас малообеспеченным семьям оказывается помощь со стороны государства по 25 тысяч тенге на каждого ребенка. В каждом доме по 2-3 ребенка.
 

Можно же, объединив эти деньги, приобрести мобильный телефон", - сказал Шангалаев.

 
Напомним, в связи с пандемией коронавируса новый учебный год для большинства учеников начался в дистанционном формате. И если в отдаленных районах возникают проблемы с доступом к онлайн-урокам, то в больших городах в последнее время возникают сложности с вмешательством посторонних в процесс обучения. К примеру, 7 сентября алматинка пожаловалась, что во время онлайн-урока в пятом классе ученикам показали порно. Стоит отметить, что это не единственный подобный инцидент с начала учебного года. 
 

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