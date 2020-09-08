В Атырауской области дети вынуждены учиться на крышах

Атырау. 7 сентября. Kazakhstan Today - Школьники сел Ескене и Таскескен Макатского района проводят по несколько часов в день на крышах домов, потому что здесь плохо работает мобильная связь, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Ак Жайык ", сельчане возмущены беспечностью местных властей, которые не сделали ничего для решения этой проблемы в преддверии нового учебного года.

До перехода на дистанционку два моих племянника обучались в школе-интернате имени М. Шарипова в поселке Доссор. Теперь они учатся дома, онлайн. Чего скрывать, в этом году почти не учились. Главная проблема - отсутствует сотовая связь. С начала учебного года не могут связаться со школой, следовательно, не учатся. Это же ужас! Десять дней назад районный акимат провел собрание в селе - сказали, что не смогли договориться с "Казахтелекомом". А чем занимались все лето? Заранее же было известно, что дети будут учиться дистанционно", - возмущается житель села Ескене Серик Турланов.

В селе можно увидеть детей, которые делают уроки, сидя на крышах домов.





Чтобы связаться с учителями, дети вынуждены подниматься на крыши. Там они сидят по пять-шесть часов.

В селе Ескене 22 школьника, в Таскескене 6, на разъезде №441 - двое. Чтобы повысить скорость мобильной связи в этих селах, мы изначально договаривались с "Казахтелекомом", но потом они отказались, потому что в отдаленных и малонаселенных пунктах это невыгодно. Но сейчас мы договорились с АО "Казтранском", восемь домов села Ескене уже подключены к Интернету. Эта работа продолжится до октября", - рассказал заместитель акима Макатского района Азамат Шангалаев.

Он добавил, что сейчас малообеспеченным семьям оказывается помощь со стороны государства по 25 тысяч тенге на каждого ребенка. В каждом доме по 2-3 ребенка.

Можно же, объединив эти деньги, приобрести мобильный телефон", - сказал Шангалаев.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса новый учебный год для большинства учеников начался в дистанционном формате. И если в отдаленных районах возникают проблемы с доступом к онлайн-урокам, то в больших городах в последнее время возникают сложности с вмешательством посторонних в процесс обучения. К примеру, 7 сентября алматинка пожаловалась , что во время онлайн-урока в пятом классе ученикам показали порно. Стоит отметить, что это не единственный подобный инцидент с начала учебного года.

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