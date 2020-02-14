В Атырауской области задержан начальник колонии

Атырау. 13 февраля. Kazakhstan Today - Задержан начальник исправительного учреждения УГ-157/11 ДУИС по Атырауской области по подозрению в получении от подчиненных части премий и поощрительных выплат, передает Kazakhstan Today.

По результатам совместной проверки с прокуратурой Атырауской области департаментом КНБ начато досудебное расследование по пунктам 1,2,4 части 3 статьи 366 (Получение взятки) УК РК в отношении начальника исправительного учреждения УГ-157/11 ДУИС по Атырауской области и главного бухгалтера по фактам неоднократного получения от подчиненных части премий и поощрительных выплат за 2019 год. В отношении задержанных Специализированным следственным судом Атырау избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе КНБ Республики Казахстан.

Следственные мероприятия по закреплению доказательственной базы продолжаются.

Другая информация не подлежит разглашению в соответствии с частью 1 статьи 201 (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) УПК РК, отметили в ведомстве.

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