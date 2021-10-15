В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием обширного антициклона по всей территории РК сохраняется погода без осадков. На западе, юге, юго-востоке и востоке страны ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, востоке и юго-востоке Казахстана туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

На востоке Кызылординской области, на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области, а также на юге Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В горных районах Туркестанской области, днем в Мугалжарском районе Актюбинской области и юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и западе Северо-Казахстанской области, на северо-востоке и юге Восточно-Казахстанской области, на севере Костанайской области, ночью и утром на севере Акмолинской области, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.



