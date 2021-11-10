В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием отрога антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков. С прохождением атмосферных разделов дождь и снег ожидаются лишь на западе, в горных районах юга и юго-востока страны. На западе, северо-западе, востоке и юго-востоке Казахстана ожидается усиление ветра, на юго-западе и в горных районах юга-востока туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области ночью на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, на юго-западе порывы 25 метров в секунду.

Днем на севере Акмолинской области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области сохраняется усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Жамбылской области туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области сохраняется усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, а также в центре Атырауской и Мангистауской областей ожидается туман, днем на западе, севере и востоке Атырауской области и северо-западе Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юго-востоке и востоке Западно-Казахстанской области, а также северо-западе Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.