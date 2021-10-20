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В большинстве областей Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков

19.10.2021, 08:17 133030
В большинстве областей Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков
НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере, востоке и западе страны ожидается туман, в юго-восточных, западных регионах усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Алматинской области районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
Ночью на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юге и в центре Атырауской области, на севере Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, ночью на юге Павлодарской и на западе Мангистауской областей ожидается туман. Днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
 

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За чей счет будет проводиться ревакцинация, выяснили мажилисмены

20.10.2021, 15:09 2728
За чей счет будет проводиться ревакцинация, выяснили мажилисмены
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Мажилисмены попросили уточнить, за счет каких средств будет проведена ревакцинация населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С соответствующим запросом обратилась к правительству депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта бюджета на 2022-2024 годы, сообщает "Казахстанская правда". По словам Нурманбетовой, средства на закуп вакцины и ревакцинацию в проекте республиканского бюджета на 2022-2024 годы не предусмотрены. 
 
Депутат напомнила, что для формирования коллективного иммунитета против коронавируса было решено увеличить контингент, подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до 11,4 млн человек. 
 
Отвечая на вопрос, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что средства будут выделены из резерва правительства.
 

По рекомендациям ВОЗ, учитывая опыт более 20 стран, мы приняли решение с третьей декады ноября провести повторную вакцинацию. Через 6 месяцев для инактивированной вакцины, и через 9 месяцев будет начата ревакцинация для тех, кто получил векторную вакцину. В первую очередь будут вакцинированы те, кто находится на передовой, - врачи, учителя, а также граждане старше 60 лет. Они будут полностью обеспечены вакциной до конца года", - пояснил заместитель премьер-министра.

 
Остальных граждан будут вакцинировать поэтапно.
 

В 2022 году планируется привить около двух миллионов человек. А в 2023-2024 годах будем смотреть на эпидситуацию. Все население Казахстана будет обеспечено вакциной, в том числе и ревакцинацией", - добавил Тугжанов.

 

Суд Нью-Йорка наложил санкции на Аблязова и Храпунова

20.10.2021, 13:33 26785
НЬЮ-ЙОРК. 20 ОКТЯБРЯ - Федеральный суд Нью-Йорка отклонил все возражения Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова и наложил на них санкции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 октября 2021 года Окружной судья США Элисон Дж. Натан из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонила различные возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО "БТА Банк" и акимата Алматы.
 

В решении судьи Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Х. Паркер (от 3 июля 2019 года, 15 июля 2019 года, 7 февраля 2020 года, 19 мая 2020 года и 3 сентября 2020 года), которыми также были наложены санкции на Аблязова и Храпунова. Данное решение, наряду с предыдущими решениями суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению соистцами доказательств, "имеющих большое значение" для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

 
Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как "игру в кошки-мышки".
 
Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, суд установил:
 
 - Аблязов "не исполнил постановление суда", потребовавшего от него представления доказательств;
 
 - Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение "противоречило его собственным показаниям" под присягой;
 
 - Храпуновы "не представили никаких финансовых отчетов", "все без каких-либо оправданий";
 
 - Ильяс Храпунов, которого суд назвал "главным нарушителем раскрытия информации", удалил "все" свои электронные письма незадолго до подачи иска соистцами, начал использовать вместо этого "сотни" зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал "невероятные" утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них.
 
 - Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и "отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов";
 
 - хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.
 

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу соистцов и о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов США", - уточнили в Минюсте.

 
Размер санкции в отношении Ильяса Храпунова суд определит после получения дополнительных доказательств от соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения, отмечено в сообщении пресс-службы.
 
Суд также установил, что "любая апелляция на его постановление будет восприниматься как "отказ от добровольного исполнения решения".
 

Нью-Йоркское дело от имени соистцов было возбуждено более пяти лет назад по обвинению Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных ссуд - действия, за которое он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании", - напомнили в ведомстве.

 
В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений. 
 

Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года", - добавили в пресс-службе.

 

Осадки и похолодание ожидаются в Казахстане в ближашие дни

20.10.2021, 11:16 57943
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 21-23 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Циклон из районов Мурманска принесет с собой осадки в виде дождя и снега. 22 октября на востоке, юге и в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные осадки, гололед, усиление ветра. На севере, в центре и на востоке страны ожидаются осадки с низовыми метелями, а также понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза - 2 градусов тепла, днем до 2-10 градусов тепла", - говорится в сообщении синоптиков.

 
Отмечается, что с 22 октября на западные регионы страны будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается постепенное прекращение осадков и повышение температуры воздуха днем до 15-22 градусов тепла.
 

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