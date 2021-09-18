В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут дожди с грозами и усилением ветра. И только на юге и юго-западе РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на северо-западе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области днем ожидается усиление ветра до 15-20, на юге 25 метров в секунду.

В Акмолинской области утром и днем на северо-западе и юге ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области днем на юге ожидается гроза, на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ночью и утром на севере ожидается гроза, днем в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ночью в центре и на западе, днем в центре и на юго-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области днем на западе, северо-западе ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области днем на западе, севере и в центре ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на северо-востоке Западно-Казахстанской области на поверхности почвы, на севере Костанайской областей ожидаются заморозки 3 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской областей, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре Павлодарской области, на северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства