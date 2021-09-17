В Нур-Султане и девяти областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Кызылординской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 17 сентября ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

17 сентября утром и днем на северо-западе и юге Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

17 сентября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью 17 сентября на севере Костанайской области ожидаются заморозки 3 градуса. Днем на юге региона ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

Днем 17 сентября в центре и на юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, ночью в центре и на западе области, днем в центре и на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 17 сентября на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 сентября днем в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20, на юге области 25 метров в секунду.

Ночью 17 сентября в Западно-Казахстанской области на севере-востоке на поверхности почвы ожидается заморозки 3 градуса.

Днем 17 сентября на западе, северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 сентября на западе, севере и в центре Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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