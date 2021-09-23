В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части РК под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, в горных районах юга и юго-востока страны с грозами, на севере - небольшие осадки (дождь, снег). Лишь в центре, на востоке, северо-западе и на юго-западе страны ожидается погода без осадков. На севере, западе, юго-западе и в горных районах юга и юго-востока республики ожидается усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, на севере, северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, северо-западе Костанайской области, ночью и утром на севере и востоке Акмолинской области, на северо-западе Северо-Казахстанской области, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, днем на севере Акмолинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Жамбылской области, днем в Туркестанской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Кызылординской области, на северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 области, на северо-востоке Мангистауской области - с пыльной бурей.

Днем в Западно-Казахстанской области, на юге и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, северо-западе Костанайской области, юго-западе Северо-Казахстанской области, в горных и предгорных районах на поверхности почвы Жамбылской области ожидаются заморозки 2-4 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, на юго-западе, западе, в центре Костанайской, Карагандинской областей, на востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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