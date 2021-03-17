В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по-прежнему ожидается погода без осадков. Лишь на юге и востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов также сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидается туман, усиление ветра, на востоке с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области, днем в Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра.

В Мангистауской области, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра.

В Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской Павлодарской областях местами ожидается туман, ночью в Восточно-Казахстанской области местами низовая метель.





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