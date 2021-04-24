В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть РК будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, востоке и юго-востоке страны в связи с атмосферными фронтальными разделами ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря, на западе - гроза, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, днем местами с пыльной бурей.

В Туркестанской области местами усилится ветер до 15-25 метров в секунду с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гроза, возможен град.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области с пыльной бурей.

В Жамбылской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Жамбылской области порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области, днем в Актюбинской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Сегодня в Нур-Султане ожидается погода без осадков, температура воздуха днем составит +11 - +13 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

В Алматы - без осадков, переменная облачность, температура воздуха днем составит +8 - +10 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 2-7 метров в секунду.





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