В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На большей части республики под влиянием Северо-западного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, в центре и в южных районах усилится ветер, ночью и утром туман, на юго-западе – пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
В горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.
На востоке и севере Акмолинской и Павлодарской областей ожидается туман.
На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в центре и на юге области порывы 23-28 метров в секунду, в центре области с пыльной бурей.
Днем на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на северо-востоке области с пыльной бурей.
Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области туман, днем на севере и востоке области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на юге Карагандинской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в четырех областях РК
08.10.2021, 17:28 31186
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Туркестанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным синоптиков, ночью и утром 9 октября на юге и западе Акмолинской области ожидается туман.
В этот же день в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
В центре Кызылординской области завтра ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду.
В Алматинской области, в районе Алакольских озер, в субботу ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 27 метров в секунду.
В Казахстане запретят употреблять в пищу мясо домашних питомцев
08.10.2021, 17:08 15391
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане разработан новый законопроект, который запретит употреблять в пищу мясо домашних питомцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Презентация общественности нового законопроекта об ответственном обращении с животными состоялась сегодня на брифинге в СЦК. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, разъяснила, мясо каких животных будет запрещено употреблять в пищу.
Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев", - сказала вице-министр, отметив также, что точный перечень животных находится в разработке.
В ходе брифинга также было отмечено, что в новом законопроекте отражены возможности и право государства участвовать в строительстве и содержании приютов для беспризорных и бродячих животных, а также поддерживать частные приюты. "Вместе с благотворительными фондами мы будем заботиться о беспризорных животных", - сказала Шалабекова.
Кроме того, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщила, что собачьи бои будут полностью под запретом. В то же время вопрос трофейных собак исользуемых в охоте будет регулироваться законом "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира". Будут использоваться специальные площадки, чтобы охотничьи собаки не потеряли свои бойцовские качества и могли быть использованы в охоте.
В РК узаконили использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках
08.10.2021, 17:04 36181
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана узаконило использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которые позволяют казахстанцам использовать удостоверение личности в цифровом формате наравне с удостоверением личности на бумажном носителе. В частности, при посадке в автобусы на межрайонных (междугородных внутриобластных) маршрутах пассажиры смогут предъявлять удостоверение личности по своему усмотрению - в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов (через сотовый телефон)", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.
Также предусмотрена возможность приобретения билетов по цифровому удостоверению личности на автовокзалах, автостанциях, в пунктах обслуживания пассажиров, получение багажа при поездках по международным, междугородным, межобластным, межрайонным (междугородным внутриобластным) маршрутам.
Кроме того, водители такси при прохождении предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования смогут использовать удостоверение личности как на бумажном носителе, так и в электронной форме.
Вышеуказанные нормы приняты приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК по поручению правительства страны для развития цифровых технологий и расширения возможностей граждан реализовывать свои права без необходимости носить с собой оригиналы удостоверений личности", - уточнили в пресс-службе министерства.