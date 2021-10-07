В восьми областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 октября, ночью, на севере Атырауской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

7 октября в Алматинской области, в районе Алакольских озер, ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

7-9 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду, днем 7, сутки 8 октября порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 7 октября на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на северо-западе, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

7 октября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, в центре и на юге 23-28 метров в секунду.

7 октября в Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

7 октября на востоке Павлодарской области ожидается туман.

7 октября, ночью и утром, на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.