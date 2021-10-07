В Казахстане в ближайшие три дня ожидается потепление

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу Астана LRT и постановил возобновить расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Судебная коллегия постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 28 мая 2021 года в отношении Аманжулова, Нурпеисова, Ашим, Ачилова, Касабаева, Мусенова, Абдыхамитова отменить. Уголовное дело возвратить прокурору города Нур-Султана ... для устранения существенных нарушений и норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства", - ознакомил с решением суда Абай Кокжалов.
Согласно постановлению, подсудимые останутся под стражей.
Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали
в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ даже в качестве свидетелей.
30 июня стало известно о том, что в Нур-Султане возобновили
строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств.
28 мая в Нур-Султане состоялось оглашение приговора
подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве LRT.
Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.
Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На большей части республики под влиянием Северо-западного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, в центре и в южных районах усилится ветер, ночью и утром туман, на юго-западе – пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
В горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.
На востоке и севере Акмолинской и Павлодарской областей ожидается туман.
На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в центре и на юге области порывы 23-28 метров в секунду, в центре области с пыльной бурей.
Днем на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на северо-востоке области с пыльной бурей.
Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области туман, днем на севере и востоке области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на юге Карагандинской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 октября, ночью, на севере Атырауской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.
7 октября в Алматинской области, в районе Алакольских озер, ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
7-9 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду, днем 7, сутки 8 октября порывы 23-28 метров в секунду.
Днем 7 октября на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на северо-западе, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
7 октября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, в центре и на юге 23-28 метров в секунду.
7 октября в Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
7 октября на востоке Павлодарской области ожидается туман.
7 октября, ночью и утром, на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Напомним
, по прогнозу синоптиков, в период с 7 по 9 октября в Казахстане ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.