В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

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НУР-СУЛТАН. 18 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западные регионы РК начнет оказывать влияние северный антициклон, ожидается понижение температуры воздуха. На остальную часть Казахстана сохранит свое влияние Северо-западный циклон, пройдут дожди с грозами, на севере и востоке с усилением ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

На востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области утром и днем на северо-западе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и востоке Костанайской области ожидается туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ночью на большей части, днем на северо-востоке ожидается гроза, на западе, северо-западе, северо-востоке усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду.

Днем в Туркестанской области в горах ожидается гроза, на северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области, на западе Акмолинской области, на северо-западе Карагандинской области на поверхности почвы, на севере и востоке Костанайской области, на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской областей, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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