В пяти областях ожидаются заморозки

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НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Синоптики объявили штормовое предупреждение в восьми областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 18 сентября в горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 18 сентября на северо-западе Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 сентября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный на западе, северо-западе, северо-востоке области 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду. В Бескарагайском, Урджарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

18 сентября ночью на западе Акмолинской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 3 градуса. Утром и днем на северо-западе области ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 18 сентября на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидается заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 18 сентября на севере, востоке Костанайской области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

18 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 18 сентября на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

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