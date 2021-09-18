Синоптики рассказали, когда в Казахстане наступит "бабье лето"

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Согласно предварительному прогнозу на октябрь, во второй декаде месяца дни будут теплыми, однако ночные температуры будут низкими, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ближайшие дни на северную половину территории Казахстана начнет осуществляться заток холодных воздушных масс из районов северных морей, в связи с этим прогнозируется значительное понижение температуры воздуха в ночные часы возможны заморозки до 3 градусов, днем воздух прогреется до 8-12 градусов тепла. В конце текущей декады в южных регионах спад будет не столь значительным, температура воздуха опустится ночью от 15-20 до 5-15 тепла, днем от 27-35 до 22-27 градусов тепла", - сообщает РГП "Казгидромет".

В начале третьей декады, согласно прогнозу, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана на территории республики, прогнозируется постепенное повышение температурного фона.

Сначала потеплеет в западных регионах страны здесь днем температура воздуха повысится до 20-25 тепла, в последующие дни теплом охватит и остальные регионы Казахстана. В северных регионах воздух прогреется до 17-25 тепла, в центральных и восточных столбики термометров поднимутся до отметки 20-28 тепла, в южных регионах до 28-33 тепла", - уточнили в ведомстве.

Согласно предварительному прогнозу на октябрь, во второй декаде месяца погода дни будут теплыми, однако ночные температуры будут низкими: на западе ночью 5-13 тепла, днем воздух прогреется до 23-28 тепла, в северных регионах ночью 2-9 тепла, днем 15-23 тепла, в южных регионах ночью 8-15 тепла, днем 22-30 тепла", - заключили синоптики.

Дополнено. В Казгидромете также рассказали о погоде на ближайшие три дня.

Холодный северный антициклон обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха с начало на западе затем и на остальной территории республики. Лишь в начале выходных северные, восточные и юго-восточные регионы Казахстана остаются под властью уходящего Атлантического циклона, с которым в этих регионах сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, усилится ветер", - сообщили в Казгидромете.

На западе республики небольшое повышение температура воздуха: ночью от 2 мороза - 10 тепла до 1-13 тепла, днем от 13-20 до 15-23 тепла, на северо-западе, севере и в центре страны ночью столбики термометров достигнут отметки от -3 до +5 градусов, днем 7-15 тепла, в восточных регионах ночью понижение температуры воздуха от 10-18 тепла до 2-10 тепла, днем от 20-28 до 10-18 тепла, а на юге республики ночью понижение от 10-20 тепла до 5-13 тепла, днем от 25-30 до 17-25 тепла.

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