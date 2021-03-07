В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юго-востоке республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере республики порывы 23-28 метров в секунду. На юге республики днем местами ожидается гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, днем - гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.

В Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской, днем Жамбылской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области ночью местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, усиление ветра в районе Жаланашколя до 18-23 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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