В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют осадки

НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидаются усиление ветра, метель, гололед, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. Местами по республике туман", - сообщает РГП "Казгидромет.
На севере и востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман; на севере и северо-востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель; на севере и северо-востоке области - туман, гололед.
На юге Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на западе и севере туман.
На западе Северо-Казахстанской области низовая метель; днем на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе и юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель; на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области, на севере Кызылординской, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман.
Ночью на востоке Алматинской области, на западе, севере и в центре Атырауской и северо-западе Мангистауской областей ожидаются туман, гололед.