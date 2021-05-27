В большинстве регионов Казахстана в среду ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра, на юго-востоке и севере возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Севере-Казахстанской области днем местами ожидаются шквал, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области, днем в Костанайской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области порывы 23 метра в секунду.

В Жамбылской, Павлодарской областях, днем в Акмолинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области порывы 25 метров в секунду, днем возможен град.

В Западно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области днем с пыльной бурей.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Актюбинской областей, местами в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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