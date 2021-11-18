В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Северо-западный и южный циклоны продолжают оказывать влияние на территорию Казахстана, в связи с чем ожидается снег; на юге, юго-востоке и востоке РК - сильные осадки в виде дождя и снега, лишь в Атырауской области ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью, ночью на юге страны пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, востоке и в центре Карагандинской области ожидается метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; днем на юге области порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более, на западе, севере области - туман.

В Алматинской области на юго-востоке области и в горных районах ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем в районе Алакольских озер 30 метров в секунду и более.

На севере, западе Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололед, в западной части области усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

На большей части Туркестанской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более, ночью на севере, западе и юге области ожидается пыльная буря.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юго-востоке - ночью и утром туман, ночью на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20; на западе области порывы 25 метров в секунду.

На севере-западе Костанайской области ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре и на востоке Кызылординской области ожидаются метель, гололед, на большей части области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и западе Акмолинской области ожидается туман, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, туман.

Ночью в Мангистауской области на северо-востоке ожидается гололед, на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается гололед.

Ночью на севере и западе Павлодарской области ожидается туман.



