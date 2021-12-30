В большинстве регионов РК ожидается неустойчивый характер погоды

С прохождением ложбины северо-западного циклона в северной половине РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На юге, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман.
На юге Северо-Казахстанской области - туман.
На востоке, юге Алматинской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере Карагандинской области низовая метель, на юго-востоке и в центре туман.
Днем на северо-западе Восточно-Казахстанской области низовая метель, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге и в центре Кызылординской области туман.
На юге и в центре Мангистауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе и севере Актюбинской областей ожидается туман.
На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается туман.
На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.