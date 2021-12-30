В большинстве регионов РК ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением ложбины северо-западного циклона в северной половине РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман.

На юге Северо-Казахстанской области - туман.

На востоке, юге Алматинской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Карагандинской области низовая метель, на юго-востоке и в центре туман.

Днем на северо-западе Восточно-Казахстанской области низовая метель, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге и в центре Кызылординской области туман.

На юге и в центре Мангистауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе и севере Актюбинской областей ожидается туман.

На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается туман.

На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.



