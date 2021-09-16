В Бюро нацстатистики рассказали о защите персональных данных казахстанцев в ходе переписи

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Руководитель Бюро национальной статистики Казахстана Нурболат Айдапкелов заверил, что конфиденциальность персональных данных граждан во время переписи будет обеспечена, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Айдапкелова, вся информация, получаемая от граждан при проведении переписи, "передается на центральный сервер Бюро через защищенные каналы связи (защищённой передачи данных по сетям оператора сотовой связи, а также по единой транспортной среде государственных органов), где ко всем передаваемым данным применяется использование криптографических средств защиты".

Для защиты информации применяются средства криптографической защиты информации в соответствии со стандартом РК. Криптографические средства управления используются для шифрования информации и защиты важной или критической информации, как хранимой, так и передаваемой", - подчеркнул он.

Кроме того, для защиты сайта sanag.gov.kz приобретен SSL-сертификат Sectigo, где обмен данными между пользователем и сервером идёт по защищённому протоколу https, пояснил Айдапкелов.

Он подчеркнул, что вся информационная система Бюро национальной статистики включена в список критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры и находится на мониторинге в АО "Государственной технической службой" КНБ РК.

В соответствии с требованиями законодательства в сфере информатизации, проведены испытания информационной системы на соответствие требованиям информационной безопасности и получен положительный результат", - сказал руководитель бюро.

Кроме того, АО "Государственная техническая служба" обеспечивает круглосуточный мониторинг доступности и предотвращения хакерских атак информационного ресурса по переписи sanaq.gov.kz.

Обеспечение сохранности и конфиденциальности первичных статистических данных осуществляется путем использования современных технических средств, в рамках процессов, регулируемых законодательством РК, и в сотрудничестве с уполномоченным органом в сфере информационной безопасности", - заключил Айдапкелов.

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