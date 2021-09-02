Затраты на перепись населения в Казахстане завышены в сто раз - эксперт

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - С сегодняшнего дня в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения , передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз, но в этом году впервые будут применены цифровые технологии. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа", - сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.

Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября.

Главным новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов.

В нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос . Однако это не означает, что каждый гражданин ответит на все вопросы. Потому как в опросных листах есть вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме того, есть вопросы, адресованные только женщинам.

В среднем на ответы вопросов переписи населения нужно 20-25 минут. От активности и искренности граждан зависит получение качественных данных о населении страны. "В Казахстане каждый важен!" - отметили в Бюро национальной статистики.

По словам Айдапкелова, благодаря применению современных технологий, перепись обойдется в 2,6 раза дешевле, чем в 2009 году.

На проведение переписи населения в период с 2018 по 2023 год из бюджета страны выделено 9,1 млрд тенге. Из них на оплату услуг переписного персонала выделено 4,7 млрд тенге. На этот период будут трудоустроены 32 313 человек. Затраты на одного человека при проведении переписи 2021 года составляют $1,1. Например, при переписи 2009 года затраты составили $2,9", - сказал он.

Снижение затрат на перепись населения обусловлено внедрением цифровых технологий и автоматизации процесса сбора данных по переписи населения. Для переписи приобретены 27 412 планшетов на сумму 1,1 млрд тенге, с зарядными устройствами и чехлами. После переписи эти планшеты будут переданы в заинтересованные государственные органы, пишет Kazpravda.kz со ссылкой на слова Айдапкелова.





Между тем эксперт Санжар Бокаев подсчитал, куда будут потрачены эти деньги. Подробно свои подсчеты он изложил в видео.

Бокаев отметил, что в базах госорганов (ЦОНы, Минюст, МВД и другие) имеется вся информация, а значит, нет необходимости проводить подомовой обход и статью расходов на оплату услуг переписного персонала можно сократить. По той же причине, считает Бокаев, не понадобятся и планшеты. Это позволит сэкономить более миллиарда тенге.

В видео также отмечается, что статья расходов на развитие системы "Е-статистика" значительно раздута. По оценкам экспертов, "такой продукт стоит от 30 до 50 миллионов", тогда как на эти расходы заложено 930 млн тенге.

Бокаев подробно разобрал каждую статью расходов, и пришел к выводу, что перепись населения можно было провести за 90 млн тенге, а не за 9 млрд.





Сумму завысили в 100 раз! Не в пять, не в 10, а в сто раз! Почему мы так легко выделаем деньги, и никто это не контролирует?" - задался вопросом эксперт.





Отдельно он отметил динамику заболеваемости COVID-19. Бокаев предположил, что те тысячи людей, которые будут проводить обход, могут стать переносчиками вируса, в том числе те, кто вакцинирован. Бокаев призвал отменить подомовой обход и сэкономить бюджетные средства.





Пока вы будете ходить по домовладениям, столько казахстанцев родится, что эти данные снова не будут точными за месяц, а в информационных системах мы можем видеть данные онлайн, но почему-то не ищем легких путей, а хотим тратить многомиллиардные суммы на то, что вполне очевидно", - резюмировал он.

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