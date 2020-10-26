Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Непогоду прогнозируют в Павлодарской, Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, ЗКО, Акмолинской, СКО, Костанайской, Жамбылской областях, передает Kazakhstan Today.

26 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау ночью и утром 26 октября ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.

В Акмолинской области ожидаются осадки (днем преимущественно дождь). Местами туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Кокшетау временами ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Нур-Султане 26 октября временами ожидаются осадки (днем преимущественно дождь), туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 16-21 метр в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части территории 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 95-100%.

Днем 26 октября, сутки 27 октября в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, 27 октября порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе днем 27 октября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.





26 октября в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части осадки (преимущественно дождь). Местами ожидается туман, гололед. Ветер южный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 26 октября ожидается туман. Ветер южный, днем 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

26 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Костанае 26 октября ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%

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