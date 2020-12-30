Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Акмолинской области ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидается низовая метель.

29 декабря в Костанайской области ожидается местами низовая метель. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

29-31 декабря в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде ожидается туман.

29-31 декабря в Туркестанской области местами сохраняется туман. В Шымкенте и Туркестане временами сохраняется туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Сегодня в Атырауской и Мангистауской областях местами ожидаются туман.

29 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается низовая метель.

29-30 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе временами ожидается туман.

Под влиянием Атлантического циклона на северо-западе, севере, в центре и на востоке республики пройдет снег. На остальной территории под влиянием антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя ветер 17-22 метра в секунду. На севере Алматинской области ночью ожидается сильный мороз.





Днем в Восточно-Казахстанской области местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жарминском районе порывы 23 метра в секунду.

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