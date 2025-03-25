В горах Алматинской области сохраняется лавинная опасность

Наибольший интерес у высоких гостей вызвала выставка-фестиваль косторезного искусства "Сказ на бивне Мамонта", на котором собраны лучшие образцы резьбы по кости из разных стран

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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин приняли участие в торжествах по случаю Наурыза в Астане, сообщает посольство России в РК.





Праздничные мероприятия прошли с участием главы государства, руководства страны, глав дипмиссий и других почетных гостей прошли 21 марта в столичном выставочном центре EXPO.





Согласно концепции Наурызнама, сегодня отмечается День солидарности. Единство и мир всегда были наиважнейшими ценностями нашей страны. Отрадно, что казахстанцы встречают этот весенний праздник все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Наша сплоченность позволяет нам уверенно смотреть в будущее и продолжать двигаться по пути прогресса", - отметил глава государства.





Алексей Бородавкин вместе с послами дружественных стран посетил организованную в выставочном центре ярмарку ремесел. В этом году наряду с казахстанскими мастерами на нее были приглашены ремесленники из России, Азербайджана, Ирана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.





Наибольший интерес у высоких гостей вызвала выставка-фестиваль косторезного искусства "Сказ на бивне Мамонта", в которой принимают участие мастера из России, Казахстана и Китая.





О проекте, который собрал лучшие образцы резьбы по кости из разных стран, рассказал глава делегации Республики Саха (Якутия), министр культуры и духовного развития Афанасий Ноев. По его словам, российские участники представили школы косторезного искусства из 20 регионов: Якутии, Архангельска, Алтая, Бурятии, Тывы, Камчатки, Калмыкии, Чукотки, Тюменской области и многих других.





По словам чукотских мастеров, они вырезают уникальные экспонаты из бивня моржа и даже из такого редкого материала, как косточка внутреннего уха кита. А корякский умелец продемонстрировал редчайшие экспонаты из ребра стеллеровой коровы, рогов снежного барана, камчатского лося и северного оленя.





Мне нравится обыгрывать ту форму, которую уже задала природа - она лучший художник", - рассказал мастер Андрей Адуканов.





Желающие посетить выставку и приобрести редкий сувенир, могут сделать это сегодня, 22 марта, а 23 марта - в Русском доме по адресу Кенесары, 39, сообщили в посольстве.



