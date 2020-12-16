В горздраве Нур-Султана рассказали, как будут работать медучреждения в праздничные дни

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - Все городские организации первичной медико-санитарной помощи будут работать с 08.00 до 20.00, услуги вызова на дом будет осуществляться до 18.00, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения, в поликлиниках будут принимать дежурные врачи общей практики, терапевты, педиатры, акушер гинекологи. Также будет функционировать 80 фильтр кабинетов, в которые могут обращаться люди с повышенной температурой тела либо с симптомами коронавирусной инфекции. Им будет оказываться квалифицированная первичная медико-санитарная помощь, при необходимости возьмут анализы на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Стационары будут работать также в круглосуточном режиме. Госпитализация пациентов будет осуществляться по территориальному принципу. Всем экстренным пациентам, поступающим в приемные покои многопрофильных больниц и акушерских блоках, будут проводиться ПЦР-исследования на COVID-19 в изометрических лабораториях.

Также при поликлиниках города функционируют мобильные бригады для обслуживания пациентов на дому с признаками ОРВИ и больных с КВИ, проводится наблюдение пациентов, находящихся на домашнем карантине, забор анализов на коронавирус, осуществляется доставка лекарственных средств. В состав мобильной бригады входит участковый врач или участковая медицинская сестра, фельдшер, акушерка, социальный работник", - добавили в управлении.

Время работы мобильных бригад - ежедневно с 08.00 до 20.00, без перерыва, включая воскресенье и праздничные дни. Служба 103 всегда доступна для вызовов горожан.

При повышении температуры тела, кашле, боли в горле, затруднённом дыхании, одышке нужно обратиться в фильтр-кабинет поликлиники по месту прикрепления. При выраженных симптомах вызвать врача из поликлиники или скорую медицинскую помощь и оставаться дома на самоизоляции", - напомнили в ведомстве.

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По состоянию на 23.59 14 декабря в Казахстане подтверждено 142 986 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрирован 661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 142 986 случаев.

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