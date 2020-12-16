Нур-Султан остается в "красной зоне": жителей столицы призывают провести праздники дома

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - Нур-Султан по-прежнему находится в "красной зоне" по уровню распространения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в столице выявлено 47 лабораторно-подтверждённых случаев коронавирусной инфекции . В этой связи жителей столицы призывают провести праздники дома и не посещать места массового скопления людей.

Сохраняется регистрация заболеваемости. Чтобы ситуация в городе не усложнилась, чтобы не принимать жёсткие ограничения, необходимо в эти дни оставаться дома, не выходить в места массового скопления людей и не проводить сборы. Необходимо стабилизировать ситуацию, иначе придётся ужесточать меры. Весь этот нелегкий период вместе с вами мы уже прошли, преодоление стоило немалых усилий. Поэтому призываем всех жителей соблюдать жесткие саннормы, следовать карантинному режиму. За нарушение режима карантина следует ответственность", - сказала главный государственный врач Нур-Султана Жанна Пралиева.

В случае посещения ТРЦ, магазинов по необходимости следует строго соблюдать масочный режим и дистанцию, использовать санитайзеры.

По данным акимата, торговые дома будут работать в праздничные выходные - 16, 17, 18 декабря в обычном режиме. 19 декабря - до 20.00.

Если мы будем соблюдать элементарные нормы, тогда сохраним своё здоровье и здоровье своих близких. Коронавирус не смотрит на возраст. Динамика показывает, что среди заболевших есть абсолютно молодые люди и без хронических заболеваний. Даже для переболевших коронавирус не проходит бесследно. Инфекция поражает не только лёгкие, но может поразить и почки, печень, сердце, мозг. Кроме того, в лёгких появляются очаги в виде фиброза ткани. Чтобы уберечь себя и своих близких, необходимо соблюдать все меры безопасности", - сказала Жанна Пралиева.

Ранее сообщалось, с 10 декабря столица Казахстана вошла в "красную зону" по уровню распространения COVID-19. Заболеваемость отмечается среди жителей всех возрастов.

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