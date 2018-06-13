В Интернете появились инструкции с пропагандой суицида для малолетних детей

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - В социальных сетях снова активизировались сообщества, пропагандирующие самоубийства среди детей. Четырёхлетним малышам советуют выпрыгнуть в окно, а для детей постарше запускают новые игры, в конце которых нужно себя убить, передает Kazakhstan Today.

Четырехлетним детям этот ритуал преподносится как переход в мир популярной компьютерной игры. Дикая инструкция сейчас гуляет по Интернету и неизвестно, сколько детей уже поверило в эту небылицу. О необычных правилах перехода в фантастический мир или новых играх, создатели которых угрозами заставляют ребенка убить себя, дети боятся говорить с родителями, отмечается в сюжете Первого канала Евразия

На номер 111 - это телефон доверия для детей и молодежи Казахстана - можно позвонить бесплатно, анонимно, днем и ночью. Самому маленькому дозвонившемуся было всего три года. Каждый день по этому номеру обращаются около 7 тыс. человек. Каждый сотый звонок касается детской проблемы. Операторы колл-центра, они же психологи, могут не только выслушать и помочь ребенку советом, но и зачастую спасти его жизнь.

С начала этого года Министерство информации и коммуникаций удалило с интернет-ресурсов почти 200 материалов с пропагандой суицида, в прошлом году - 1430. Тогда всплеск активности групп смерти в Казахстане был в феврале и марте, сейчас игры, приводящие к суициду, вроде "Синего кита" и "Тихого дома", снова активизировались.

"Нам позвонила ученица пятого класса и сказала, что ее подруга вошла в эту игру и теперь боится, так как ей угрожают, что убьют их родителей, маму, папу и так далее. Это пустая игра, за ними сидит какой-то больной человек и манипулирует их действиями. Ничего не случится ни с мамой, ни с папой, ни с ним", - прокомментировал руководитель национального телефона доверия для детей и молодежи Казахстана Ыскак Кулатай.

В прошлом году психологам колл-центра удалось предотвратить 114 суицидов, 79 из позвонивших детей хотели умереть именно из-за того, что не знали, как выйти из "групп смерти". Психологи считают, что родители могли заранее определить такое состояние ребенка, если бы были внимательны.

По количеству детских суицидов в мире Казахстан до сих пор - в первой десятке лидеров, информирует телеканал. Психологи уверены, что причина кроется в отношениях с родителями. 9 из 10 подростков решают умереть для того, чтобы их проблемы были услышаны. А по статистике, 75% родителей за годы обучения ребенка в школе ни разу не посещают учебное заведение. Поэтому в данном случае внимание может стать лучшим спасением.

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