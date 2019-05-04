В Караганде члены АНК обсудили со студентами развитие молодёжных инициатив для укрепления мира и согласия

Караганда. 3 мая. Kazakhstan Today - Делегаты XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана от Карагандинской области встретились со студентами, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинском государственном техническом университете прошёл круглый стол, на котором руководители этнокультурных объединений обсудили с молодёжью вопросы модернизации общества и роль нового поколения в укреплении мира и согласия.

"Современная жизнь актуализирует перед молодёжью задачу утверждения и реализации гражданской позиции, гражданской инициативы. Сегодня это проявляется в различных социальных проектах: добровольчества, волонтёрства, краудфандинга и других", - сказала заведующая кафедрой АНК Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза Мадина Абдакимова.

Формуле мира и согласия посвятила своё выступление председатель областного этнокультурного объединения корейцев Лилия Ким. Она рассказала о главных направлениях деятельности Ассамблеи народа Казахстана - уникальном институте гражданского общества, созданном по инициативе Елбасы.

В Казахстане создана правовая база межэтнического и межконфессионального равенства. Она включает целую систему законов - о свободе вероисповедания, об языках, общественных объединениях, Ассамблее народа Казахстана. Равенство всех граждан провозглашено Конституцией РК - Основным законом страны", - подчеркнула руководитель этнокультурного объединения.

Она пояснила смысл принципа "единство в многообразии", когда языковая политика не имеет границ и культуры разных народов взаимодополняют и обогащают друг друга. Каждый этнос имеет возможность изучать родной язык, сохраняет свои традиции и обычаи. При этом для всех доступны центры обучения казахскому языку, реализуется проект "Ситуативный казахский - "Мэміле".

В 88 школах обучение ведётся на узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках. А в 108 школах языки 22 казахстанских этносов преподаются в качестве отдельного предмета. В стране издаются 35 печатных изданий на 15 языках. В эфир телеканалов выходят передачи на 11 языках. В стране работают 14 русских, узбекский, а также единственные в СНГ уйгурский, корейский и немецкий театры. Такого нет нигде", - отметила Лилия Ким.

Председатель общественного объединения "Казачья вольница" Семён Раков призвал молодёжь сохранять принципы толерантности, уважения культуры и обычаев людей разных национальностей.

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