В Караганде появятся парки выпускников

Караганда. 5 апреля. Kazakhstan Today - Новую традицию предложили создать молодые карагандинцы - выпускники в честь окончания школы будут сажать деревья в родных городах и сёлах, передаёт Kazakhstan Today.





Эта идея была озвучена на расширенном заседании Совета по делам молодёжи при акиме Карагандинской области.

Курсантка Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова Карина Байсеитова рассказала главе региона Ерлану Кошанову о проекте "Посади своё дерево". Все поколения выпускников академии принимают в нём участие, сажая каждый своё именное дерево. Карина даже показала фотографию, сделанную во время этой акции в 1984 году.

"Пусть каждый карагандинец внесёт свой вклад в озеленение города. Нужно привлечь к такому мероприятию все учебные заведения. Каждый студент может сделать небольшой шаг к созданию новой Караганды, чистой и комфортной для будущего поколения. Мы предлагаем запустить челлендж среди вузов и колледжей. Со следующими условиями: посадить дерево, сфотографировать и выложить в Instagram с хештегом #посадисвоедеревокараганда. И передать эстафету своим друзьям, - предложила Карина Байсеитова.

Карина также рассказала о том, что в честь 50-летнего юбилея Карагандинской академии МВД курсанты и выпускники уже посадили больше 20 елей.

Аким области эту идею поддержал.

"Уверен, что это станет доброй ежегодной традицией. Я поручу акимам городов и районов выделить участки для организации парков выпускников и создания там условий для посадки деревьев. В бюджете деньги на озеленение предусмотрены", - ответил Ерлан Кошанов.

Но вместе с тем глава региона напомнил, что недостаточно просто посадить саженцы.

За ними нужно ухаживать, поливать, чтобы прижились, поэтому, если посадите дерево, нужно его будет навещать и за ним следить", - отметил он.

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