В Караганде владельцы элитных особняков устроили зону отдыха на территории зоопарка

КАРАГАНДА. 20 МАЯ - В Караганде руководство зоопарка обвиняет владельцев расположенных по соседству элитных особняков в том, что они устроили зоны отдыха с барбекю на территории зверинца, спилили деревья, выкопали септик и устроили свалку мусора, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несколько дней назад сотрудники обнаружили в заборе в дальней части зоопарка двери. Также нашли обустроенные зоны барбекю, жильцы соорудили склады для угля, стройматериалов и мусора, а также выкопали септик. Директор зоопарка дала поручение пересчитать деревья - не досчитались двенадцати, сообщает "31 канал".

К забору зоопарка примыкают территории частной застройки, в основном, это дорогие особняки. В них живут высокопоставленные бывшие и действующие полицейские, бизнесмены, чиновники.

Территория зоопарка - 43,5 гектара, из них освоено около 13. Но это особо охраняемая государственная территория.

Произошёл захват - не захват, но они проникли на нашу территорию. Категорически против, чтобы заходили без нашего разрешения, здесь отдыхали, гуляли и всё прочее. Это просто некрасиво", - говорит директор зоопарка Караганды Гульнара Адамбекова.

Руководство зоопарка не знает, кто именно спилил деревья. Нет точной информации на чьей земле стоит эта зона отдыха с беседками. Обследование смогут провести только в следующем году, на экспертизу нужно сотни тысяч тенге.

Директор сообщила о случившемся в управление лесного хозяйства и органы санэпидконтроля, участковому. Жителям разнесли уведомления, чтобы заварили двери и вывезли мусор. Часть из них это уже сделали.





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