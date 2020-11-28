В Карагандинской области подведены итоги марафона искусств "Алые паруса"

Караганда. 26 ноября. Kazakhstan Today - В карагандинском Доме дружбы подвели итоги одиннадцатого областного марафона искусств "Алые паруса", передает Kazakhstan Today.

В этом году мероприятие было посвящено празднованию 25-летия Конституции РК и Ассамблеи народа Казахстана, сообщает пресс-служба областного акимата.

Как рассказали в ведомстве, организаторами фестиваля являются КГУ "Когамдык келісім" управления внутренней политики, управление образования области, детско-юношеский спортивный клуб "Алга-Спартак" и карагандинский филиал партии Nur Otan.

В условиях пандемии фестиваль прошёл в онлайн-формате. Живой концерт заменили на видеоклипы. Свои выступления дети присылали из всей Карагандинской области. Более 200 ребят решили показать всё, на что они способны. На протяжении всего марафона участники раскрывали свои таланты в пяти номинациях: хореография, прикладное искусство, изобразительное искусство, разговорная речь и инструментальный жанр", - рассказали в акимате.

По словам жюри, в состав которого вошли представители этнокультурных объединений, неправительственных организаций, деятели культуры и искусства, в конкурсе приняли участие много талантливых ребят. Особенно отличились Кирилл Безбоков, который выразительно прочёл отрывок из произведения Абая, и Гульнара Нурмаганбетова, поразившая танцевальным мастерством.

Все участники были отмечены призами и подарками.

Алые паруса" - это уже городской бренд. Одиннадцать лет подряд участвуют в конкурсе творчески одарённые дети с непростой судьбой. Они, несмотря ни на что, стремятся стать лучшими. Мероприятие ещё раз доказывает, что, объединившись, мы строим равное общество для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями", - сказал руководитель "Когамдык келісім" Бахтиар Бекмурзаев.

Конкурс-марафон "Алые паруса" зародился в 2009 году. Его основатель - Валентин Бучин, возглавляющий сегодня детско-юношеский спортивный клуб "Алга-Спартак", добавили в ведомстве.

Анализ за последние три года показывает плачевное состояние культуры на селе. Мало культурно-развлекательных и досуговых мест для детей, молодёжи и взрослого населения даже в городах. Всё это создаёт предпосылки для развития неблагополучной маргинальной среды. Глубоко убеждён, что развитие этой значимой сферы очень важно для будущего нации, поэтому вопрос нужно решать системно. В ближайшее время будет принята Дорожная карта развития культуры на 2021-2023 годы", - сказал Женис Касымбек.

Он поручил найти участки под строительство нового здания изобразительного музея и современной интерактивной библиотеки в Караганде.

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