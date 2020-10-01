В Карагандинской области примут дорожную карту развития культуры

Караганда. 30 сентября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил в ближайшее время утвердить Дорожную карту развития культуры, передает Kazakhstan Today.

По информации акимата, в Карагандинской области в период карантина отремонтировали более 90 объектов культуры. Пока закрылись библиотеки, музеи и другие учреждения для посетителей, их здания привели в порядок. Однако в отрасли имеется немало проблем: нехватка кадров, состояние сельских культурных организаций, необходимость обновления оборудования. Решать их будут системно - с помощью Дорожной карты развития культуры.

Аким области встретился с работниками культуры онлайн и провёл расширенное совещание на платформе Zoom. В нём приняли участие руководители театров, музыкальных коллективов, музеев и библиотек, деятели культуры, акимы городов и районов.

Женис Касымбек поблагодарил творческих работников за креативность и энтузиазм. Несмотря на сложности карантина, они старались поддержать людей в самоизоляции: проводили онлайн-концерты и спектакли, виртуальные экскурсии, придумывали новые формы.

Руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Жумакенов сообщил, что были сохранены все рабочие места. Работу не прекращала ни одна из 666 организаций культуры и архивов. По программе "Дорожная карта занятости" отремонтировали 96 объектов.

Участники совещания рассказали о проблемах. Главная из них - это нехватка кадров. Молодых специалистов остро не хватает во всех творческих коллективах. Говорили об отсталости сельской культуры.

Все вопросы, которые вы поднимаете, очень важны. Анализ за последние три года показывает плачевное состояние культуры на селе. Мало культурно-развлекательных и досуговых мест для детей, молодёжи и взрослого населения даже в городах. Всё это создаёт предпосылки для развития неблагополучной маргинальной среды. Глубоко убеждён, что развитие этой значимой сферы очень важно для будущего нации, поэтому вопрос нужно решать системно. В ближайшее время будет принята Дорожная карта развития культуры на 2021-2023 годы", - сказал Женис Касымбек.

Для привлечения молодых специалистов принято решение увеличить заработную плату на 30% основному персоналу организаций культуры и архивов. Будет разработана жилищная программа для творческих работников по той же схеме, как уже действует в области для врачей.

В планах обеспечить новыми автобусами театры, улучшить материально-техническую базу объектов культуры области.

Глава региона поручил найти участки под строительство нового здания изобразительного музея и современной интерактивной библиотеки в Караганде.

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