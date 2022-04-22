В Казахстане можно вернуть билеты на поезда онлайн

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - С апреля 2022 года для улучшения качества обслуживания пассажиров АО "Пассажирские перевозки" добавило функцию онлайн-возврата мест по всем электронным проездным документам независимо от способа оплаты и места продажи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темир жолы", вернуть место онлайн можно, если осталось менее 1 часа до отправления пассажирского поезда со станции его формирования и до 1 часа после отправления со станции, указанной в электронном билете.

Пассажирам следует учесть, что деньги будут возвращаться в установленном порядке в зависимости от способа и места приобретения электронного проездного документа.