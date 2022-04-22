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В Казахстане можно вернуть билеты на поезда онлайн

21.04.2022, 15:10 26646
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - С апреля 2022 года для улучшения качества обслуживания пассажиров АО "Пассажирские перевозки" добавило функцию онлайн-возврата мест по всем электронным проездным документам независимо от способа оплаты и места продажи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темир жолы", вернуть место онлайн можно, если осталось менее 1 часа до отправления пассажирского поезда со станции его формирования и до 1 часа после отправления со станции, указанной в электронном билете.
 
Пассажирам следует учесть, что деньги будут возвращаться в установленном порядке в зависимости от способа и места приобретения электронного проездного документа.
 
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте "Возврат мест".
 

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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

21.04.2022, 21:26 14396
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 22 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, сутки 23-24 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем 22 апреля при грозе порывы 15-20 м/с, сутки 23-24 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 24 апреля временами 23-28 м/с.
 
Ночью и утром 22 апреля на северо-западе, юге Мангистауской области ожидаются туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. 
 
22 апреля на северо-востоке Атырауской области днем ожидаются гроза. Ветер северо-западный, на севере, западе и в центре области 15-20 м/с. 
 
22 апреля днем на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на северной половине области 18 м/с.
 
Ночью и утром на юго-западе Западно-Казахстанской области туман. Днем на северо-западе, западе области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.
 
22 апреля на севере, западе Карагандинской области ожидается северо-западный с переходом на северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.
 
22 апреля на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем в центре области 15-20 м/с.
 
22 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.
 
22 апреля на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), днем сильный дождь. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с.
 
Ночью 22 апреля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 22-23 апреля на севере, востоке области ожидается туман. 22 апреля на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью с 21 на 22 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха от 0-5, на юге 8 тепла до 3-8 мороза.
 

Женщины составляют 54% пострадавших от бытового насилия

21.04.2022, 17:00 23036
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Министерство внутренних дел предлагает ряд поправок в законодательство для защиты жертв бытового насилия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Доля преступлений в сфере семейно-бытовых отношений из общего числа зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 1,2%. Женщины составляют 54% пострадавших от бытового насилия", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк.

 
Одно из предложений МВД - дать право участковым инспекторам полиции выносить защитное предписание даже без заявления потерпевших - в числе многих внесено Министерством в проект закона по защите жертв бытового насилия. Документ находится на рассмотрении депутатов. 
 
Сегодня на брифинге замглавы комитета также сообщил, что доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция.
 

Доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция - МВД

21.04.2022, 16:27 24006
Доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция - МВД
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Вопросы противодействия бытовому насилию и защиты прав женщин и детей рассмотрели сегодня на брифинге в СЦК представители Министерства внутренних дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В системе полиции особая роль в вопросах защиты прав женщин отводится специальным инспекторам по защите женщин от насилия. Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия обратил особое внимание на необходимость укрепления штатной численности этих полицейских подразделений. За счет внутренних резервов их численность была увеличена вдвое и доведена до установленных нормативов", - сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

 
Он также сообщил, что статья 110 Уголовного кодекса "Истязание" переведена из дел частного обвинения в частно-публичные. 
 

Тем самым обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как было ранее. За совершение этого же преступления в отношении беременных женщин, находящихся в беспомощном состоянии и несовершеннолетних - нижний порог лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет", - сообщил Милюк. 


 
По его словам, сегодня пострадавшие помимо традиционных способов могут обратиться в полицию посредством специального мобильного приложения "102". Здесь же можно сразу предоставить фото- и видеодоказательства правонарушения.

Ранее сообщалось, что только в Нур-Султане на учете в полиции состоит более 2 тысяч домашних агрессоров.
 

Раздачу земельных участков казахстанцам прокомментировал спикер сената

21.04.2022, 16:07 25131
Раздачу земельных участков казахстанцам прокомментировал спикер сената
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - На вопросы журналистов о 10 сотках земли, которые обещают выделить каждому казахстанцу, ответил в кулуарах парламента спикер сената Маулен Ашимбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Землю по 10 соток можно казахстанским гражданам раздать, я думаю, что мы к этому придем поэтапно, но вопрос в том, что к этой земле нужно подводить коммуникации, там должны быть дороги, свет, электричество, вода, желательно канализация должна быть", - заявил Ашимбаев. 

 
По его словам, с коммуникациями есть вопросы, каждый год выделяются средства на их подведение, и эта работа будет продолжена. 
 

Постепенно, поэтапно, будем надеяться, что акиматы, правительство будут решать этот вопрос и все желающие граждане получат необходимую землю для индивидуального жилищного строительства", - рассказал спикер верхней палаты. 

 
Он также рассказал, что сам не подавал заявку на получение 10 соток земли. 
 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте самозахватчики земли потребовали узаконить их участки. По их словам, они устали ждать положенных от государства 10 соток. 
 
В правительстве заявили, что неиспользуемые земли сельхозназначения будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам.
 

Нурбол Алманов возглавил телеканал El Arna

21.04.2022, 12:17 29821
Нурбол Алманов возглавил телеканал El Arna
Фото: telegram/Хабар 24
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Нурбол Алманов назначен директором телеканала Еl Аrna, об этом сообщает пресс-служба АО «Агентство «Хабар», передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее Алманов  занимал должность начальника отдела по связям с общественностью и пресс-службы республиканского государственного учреждения "Национальный центр качества дорожных активов" Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.


 

Депутаты: "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов

21.04.2022, 11:05 30946
Депутаты: "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Депутаты Народной партии Казахстана совместно с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и представителями общественности обсудили вопросы борьбы с точечной застройкой в больших городах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома. Насколько это законно - вопрос уже второй", - рассказали в пресс-службе Народной партии Казахстана.

 
Зампред НПК Наиль Сайфуллин отметил, что проблемы точечной застройки затрагивают интересы десятков тысяч человек и, значит, решать их надо всем миром.
 

А вот акимат в таких ситуациях чаще всего умывает руки", - заявляют партийцы.

 
Как подчеркнула депутат мажилиса Ирина Смирнова, "городские власти не несут никакой ответственности за точечную застройку". 
 

Акиматы расписываются в своем полном бессилии… А ведь каждая стройка имеет имя, фамилию и отчество. И каждый чиновник ставит свою подпись под разрешением", - утверждает она. 

 
Партийцы пояснили, что "человейники" в мегаполисах опасны тем, что фактически являются источниками социальной напряженности. 
 

Масла в огонь подливают застройщики, оперативно продающие строящиеся квартиры в МЖК на спорных участках, ранее предназначенных под школы и поликлиники, которые пытаются отстоять гражданские активисты. В итоге получается, что будущих жильцов района фактически стравливают с нынешними", - рассказали в НПК.

 
Профессиональный урбанист, общественник Олжас Билялов объяснил основные пробелы в области градопланирования, позволяющие застройщикам так вольно относиться к генплану, нарушение которого уже стало системной проблемой.
 

Нормативная база у нас нормальная, только ее надо соблюдать", - уточнил он. 

 
Это касается проектов детальной планировки (ПДП). Согласно приказу правительства такие проекты должны согласовываться с общественностью путем проведения общественных слушаний, но они почему-то утверждаются в одностороннем порядке.
 
Со своей стороны общественники предлагают ввести мораторий ПДП, в которые вносились изменения в пользу строительства МЖК, и провести ревизию на предмет соблюдения законодательных актов. 

В Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 

Алматинцы устроили акцию против строительства нового ЖК.
 

В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди

21.04.2022, 08:22 34296
В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей территории Казахстана, в связи с чем пройдут дожди, в горных районах юга сильные дожди, на севере - осадки (преимущественно дождь), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидается усиление ветра, на севере - туман, на юге гроза, град, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на севере, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на севере, востоке порывы 23 метра в секунду, на северо-западе, востоке - туман. 
 
В Карагандинской области ночью на севере, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем временами 25 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, при грозе усилится ветер до 17-22 метров в секунду, в районе Алакольских озер 25 метров в секунду. 
 
На западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, днем в горных районах - град, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал. 
 
На северо-западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В северной половине Костанайской области ожидается туман, днем на севере, востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром за западе Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 

В ряде регионов ожидается резкое похолодание

20.04.2022, 21:40 32826
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 апреля в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем на юго-западе, севере области порывы 15-20 м/с. 
 
21-23 апреля на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 21 апреля днем на севере, востоке области 15-20 м/с, 22-23 апреля на юге области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью, от 5-10 тепла до 3-8 мороза.
 
В Нур-Султане ночью 22 апреля ожидается осадки (дождь, снег), туман. Утром и днем 21 апреля ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. В период 21-23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью, от 7-9 тепла до 3-5 мороза.
 
Ночью 22 апреля на востоке Акмолинской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 21-23 апреля на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 21 апреля ночью на севере, юге, днем на большей области 15-20 м/с, на северо-востоке порывы 23 м/с, 22-23 апреля на севере, юге области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью, от 5-10 тепла до 3-8 мороза.
 
Ночью 22 апреля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 21-23 апреля на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем 21 апреля на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с, 22 апреля на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью с 21 на 22 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха, от 0-5, на юге от 8 тепла до 3-8 мороза.
 
Ночью 22 апреля на юге, востоке Павлодарской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 22-23 апреля на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный 21 апреля на юге области 15-20 м/с, 22-23 апреля на севере, востоке области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью, от 3-8 тепла до 3-8 мороза.
 
Ночью 22 апреля на севере, в центре, 23 апреля на востоке Карагандинской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 21 апреля днем на севере области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-восточный 21 апреля ночью на севере области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с, 22-23 апреля на севере области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью, от 5-10 тепла до 0-5 мороза.
 

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