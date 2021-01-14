В Казахстане ожидается кратковременное потепление и прекращение осадков

Основными поводами выступали необходимость граждан получить лечение или направление на лечение (12,7%), устроиться на работу (10,1%), определить ребенка в детский сад (6,1%), решить земельный вопрос (6,5%), сдать налоговый отчет (9%), избежать ответственности по допущенным нарушениям (8,4%).