В Казахстане ожидается кратковременное потепление и прекращение осадков

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 14-16 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.
Антициклон, смещающийся из районов Салехарда 14-15 января, вызовет на большей части республики кратковременное прекращение осадков и понижение температуры воздуха. Лишь в конце периода, с приходом Средиземноморского циклона, ожидается повышение температуры воздуха. Местами пройдет снег, на юге и западе осадки (снег, дождь), метель, туман, усиление ветра, в западных и южных областях - гололёд", - сообщили синоптики.
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