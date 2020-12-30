В Казахстане ожидается резкое понижение температуры: МЧС рекомендует оставаться дома

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - В связи с морозами в пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Министерство чрезвычайных ситуаций рекомендует без надобности не выходить на улицу, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет" в пяти регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Так, 30 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 27-32 мороза, в новогоднюю ночь - до 30-35, местами - до 38 мороза.

31 декабря, 1 января в Акмолинской, Павлодарской областях ожидается резкое понижение температуры воздуха до 30-35, на севере области - до 38 мороза.

31 декабря в Карагандинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25-30, местами - до 35 мороза, 1 января - до 30-35, местам - до 39 мороза.

1 января в Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры воздуха до 31-36, местами до 39 мороза.

Сильные морозы могут привести к увеличению количества техногенных пожаров, аварий, связанных с нарушениями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, нарушений в работе транспорта. Также существует вероятность увеличения случаев переохлаждения, обморожения и гибели среди населения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ", - предупреждает пресс-служба МЧС РК.

В этой связи министерство настоятельно рекомендует при аномально низких температурах воздуха без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства