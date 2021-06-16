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В Казахстане пройдет первый онлайн-фестиваль российского кино

15.06.2021 7696
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Девять российских фильмов будут доступны для бесплатного просмотра в мультимедийном сервисе Okko с 21 июня по 11 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Russian Film Festival в Казахстане станет продолжением серии онлайн-фестивалей, организованных Роскино совместно с Министерством культуры РФ. Фестиваль в Казахстане пройдет в коллаборации с мультимедийным сервисом Okko и станет первым подобным мероприятием, посвященным российскому кинематографу, на территории СНГ, рассказали организаторы фестиваля. 
 
Отмечается, что доступ к фильмам, вошедшим в программу Russian Film Festival в Казахстане, будет бесплатным на время фестиваля для новых пользователей платформы Okko.
 

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