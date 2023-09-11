В Казахстане растет количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам января-июля текущего года в РК привлекли к уголовной ответственности 944 несовершеннолетних, что на 11,5% больше, чем годом ранее.





Среди них было всего 64 девочки. Из этих подростков 65 человек уже совершали правонарушения ранее (в аналогичном периоде предыдущего года таковых насчитывалось 59 человек, за год показатель вырос на 10,2%), сообщает Ranking.kz.





В январе-июле прошлого года к уголовной ответственности привлекли 847 несовершеннолетних - на 9,1% больше, чем годом ранее.





Большинство детей и подростков привлекли к уголовной ответственности за кражи: 393 человека - на 8,6% больше, чем годом ранее.





Среди часто встречающихся преступлений в секторе можно также отметить грабежи (109 человек, плюс 13,5% за год), случаи хулиганства (85 человек, плюс 32,8%), мошенничества (73 человека, плюс 40,4%) и умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести (44 человека, плюс 51,7%).





Численность несовершеннолетних, совершивших убийство, выросла сразу в 4 раза (12 человек против 3 человек годом ранее), совершивших изнасилование - в 2 раза (10 человек против 5 человек в январе-июле 2022-го), попавшихся на скотокрадстве - на 90% (19 человек против 10 человек годом ранее), совершивших разбой или нарушивших правила дорожного движения - на 83,3% по каждой из статей (по 11 человек против 6 человек год назад).





В региональном разрезе больше всего несовершеннолетних привлекли к уголовной ответственности в Алматы: 98 человек - на 58,1% больше, чем годом ранее.





В антилидерах также оказались Астана (80 человек, плюс 33,3%), Туркестанская область (80 человек, плюс 9,6%) и Шымкент (67 человек, плюс 28,8%).





Меньше всего несовершеннолетних привлекли к уголовной ответственности в Улытауской (6 человек), Северо-Казахстанской (15 человек) и Павлодарской (17 человек) областях.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.



