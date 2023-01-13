В Казахстане с 23 января начнется легализация иностранных автомобилей Дополнено
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 23 января начнется легализация иностранных автомобилей, сообщил на площадке службы центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха.
Правила вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования, то есть, учитывая, что правила опубликованы сегодня, они вступят в силу 23 января 2023 года (в понедельник), и с этого дня мы приступаем к легализации иностранных автомобилей", - сказал Игорь Лепеха.
Замминистра также отметил, что 11 января правительством утверждены правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров).
Ранее сообщалось, что новая ставка регистрационного сбора для легализации автомобилей введена в Казахстане.
Дополнено, 12.01.2023, 16.29
Лепеха также рассказал, что легализуемый автомобиль должен пройти таможенную очистку, не числиться в розыске и быть ввезенным в страну до 1 сентября 2022 года.
Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн), небольшие грузовые автомобили (с массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления", - сказал спикер.
Представитель МВД также перечислил необходимые документы, которые должен предоставить владелец автомобиля:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- паспорт транспортного средства и (или) свидетельство о регистрации транспортного средства;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
По словам замминистра, после подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов.
После прохождения сверки в срок до двух дней мы должны будем вынести решение: подлежит легализации транспортное средство или нет", - отметил Лепеха.
В течение указанного срока транспортное средство будет проверяться на соответствие критериям, определенным правилами (то есть на предмет ввоза в страну до 1 сентября 2022 года, нахождения в розыске, прохождения таможенной очистки, снятия с учета по месту последней регистрации).Дата въезда будет определяться по базам данных пограничной службы КНБ или органов госдоходов.
На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован и учет пересечения границы автомобиля ведется по его ВИН-коду. Вместе с тем, при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в пограничной службе или у органов госдоходов дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования, т.е. если автомобиль завезен давно, то будем смотреть, когда первый раз оформлена страховка", - уточнил спикер.
В случае прохождения успешной проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено короткое уведомление о положительном результате и необходимости явки в спецЦОН для регистрации транспортного средства. При повторной явке в спецЦОН на регистрацию транспортного средства владелец уплачивает сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлины за техпаспорт (4 313 тенге), а также госномер (9 660 тенге) и сдает оригиналы документов работнику спецЦОНа .
После утверждения регистрации владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и госномерные знаки Республики Казахстан.