В Казахстане с 23 января начнется легализация иностранных автомобилей

По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан

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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан пояснили, какое наказание предусмотрено за нецензурную брань.





По словам зампредседателя комитета административной полиции МВД РК Рената Зулхаирова, ответственность за нецензурную брань в законодательстве существует уже не первый год.





К примеру, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме - это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные или общественные работы до 120 часов", - пояснил Ренат Зулхаиров.





Нецензурная брань и другие действия, выражающие явное неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, совершенные в жилище и не содержащие состав уголовного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях, и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток, информирует Polisia.kz





Что касается мелкого хулиганства, то оно выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительного приставания к физическим лицам, осквернения зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Иными словами административная ответственность по мелкому хулиганству наступает только, если нецензурная брань происходит в общественных местах, еще одним условием - выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.





Представитель МДВ отметил, что с этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено.









Это сделано, в первую очередь, в целях пресечения нарушения общественного порядка. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, либо людей старшего поколения, то ответственность за это 17 250 тенге или арест до 10 суток. С 6 марта 2023 года за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток", - пояснил зампред комитета МВД.





При это он уточнил, что по каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства - это заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях - заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.





Для привлечения к ответственности обязательным условием является по мелкому хулиганству высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражении неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.





По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан", - проинформировал Зулхаиров.





В целом, подытожил он, ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий - это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.