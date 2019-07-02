В Казахстане усовершенствовали систему продажи билетов на поезда

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане с сегодняшнего дня внедряется усовершенствованная система продажи электронных проездных документов (билетов), которая станет барьером для перекупщиков и снизит искусственно создаваемый ими дефицит билетов, передает Kazakhstan Today.

Одним из основных моментов в изменении работы системы продажи железнодорожных билетов становятся механизмы, которые производят блокировку кассы и внедрение единого Листа ожидания. В случае если кассир в течение 30 секунд производит более 5 однотипных запросов, система продажи билетов блокируется. После трех однотипных запросов программа оповещает кассира о том, что его касса будет заблокирована на 5 минут, в случае если он не перестанет отправлять однотипные запросы. Таким образом, кассир не сможет "ловить" места", - объяснили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Уточняется, что внедрение единого Листа ожидания позволит реализовывать билеты в автоматическом режиме, без человеческого фактора.

Переработаны механизмы продажи билетов, которые исключают возможность для недобросовестных участников рынка "ловить места", когда они выходят в свободную продажу. Внедрены новые автоматизированные механизмы работы Ревизорской службы. Ведется работа над полным пересмотром системы продажи билетов для организованных групп пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

В компании считают, что данные меры позволят если не искоренить, то значительно снизить процент мошенничеств с проездными документами.

Приобрести проездные документы (билеты) можно через 233 кассы АО "Пассажирские перевозки" и более чем в 4500 частных билетных кассах, а также через официальный сайт по продаже билетов без комиссий EPAY.RAILWAYS.KZ и другие интернет-ресурсы.

По данным компании, в 2018 году было продано 16 264 373 млн электронных билетов, а за 5 месяцев 2019 года - 6 208 289 млн билетов

Национальный перевозчик призывает граждан при приобретении билетов не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц, а при выявлении фактов незаконной перепродажи билетов обращаться в Линейные отделы полиции департамента полиции на транспорте МВД РК, сотрудники которых на постоянной основе находятся на вокзалах.

В случаях участия в незаконной перепродаже билетов сотрудников компании, просим направлять информацию на Блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия необходимых мер, вплоть до расторжения трудовых договоров", - говорится в сообщении.





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